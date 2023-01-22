В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали район Стахановского машиностроительного завода. Удар велся, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом Мирошник написал в своем Telegram-канале в субботу, 21 января.
«Местные жители говорят о пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода», ― отметил Мирошник.
Информации о пострадавших среди мирного населения в настоящий момент не поступало.
Ранее, 19 января, Родион Мирошник сообщил об обстрелах центра города Кременная в ЛНР со стороны украинских боевиков. По словам местных жителей, удары происходили раз в одну–две минуты.
15 января стало известно, что два мирных жителя погибли от обстрела ВСУ города Новопсков в ЛНР. Огонь велся из РСЗО HIMARS. Также был разрушен один жилой дом.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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