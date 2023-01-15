Два мирных жителя погибли из-за обстрела ВСУ Новопскова в ЛНР

Два мирных жителя погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новопскова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Новопсков с применением РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) HIMARS (одна ракета). В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения», — говорится в сообщении Telegram-канале.

Кроме того, разрушен жилой дом.

Накануне, 14 января, украинские силовики обстреляли село Тарасовка Троицкого района республики из РСЗО HIMARS.

11 января ВСУ совершили атаку на населенный пункт Чернухино в ЛНР, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS.

Тогда же сообщалось, что в декабре 2022 года в результате обстрелов ЛНР со стороны ВСУ погибли 13 человек и еще 54 пострадали. Помимо этого, было разрушено и повреждено более 140 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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