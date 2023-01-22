В ДНР раскрыли сроки достижения самоокупаемости региона

Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным и будет иметь самоокупаемый бюджет. Об этом он сказал 21 января в эфире телеканала РБК.

«У нас поставлена задача до 1 марта сформировать проект нашей госпрограммы социально-экономического развития. Ее фокус должен сконцентрироваться на двух вещах: первое — благополучие людей, вторая задача — восстановление экономики. Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за десять мы должны стать самоокупаемым бюджетом», — сказал он.

По словам Хоценко, у ДНР высокий промышленный потенциал, поскольку в регионе работают шахты, металлургические, машиностроительные предприятия. При этом в настоящее время требуется техническое переоснащение. На некоторых предприятиях в течение девяти лет не приобреталось новое оборудование, добавил он.

Хоценко рассказал, что республиканские товары, в частности металлургическая продукция, уже поставляются в регионы РФ. Продукция металлургии также используется при строительстве объектов на новых территориях.

Кроме того, она экспортируется в Белоруссию, Турцию и другие страны. Как отметил Хоценко, основные дотации из федерального центра идут на восстановление освобожденных населенных пунктов, в частности Мариуполя и Волновахи.

Накануне, 20 января, в Ростове-на-Дону стартовал полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР». Цель мероприятия — поиск и поддержка перспективных руководителей, которые займутся восстановлением республики.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.