Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР»

В Ростове-на-Дону 20 января стартовал полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР». Цель мероприятия — поиск и поддержка перспективных руководителей, которые возглавят масштабное восстановление республики. Такие же конкурсы проводят для отбора управленцев для других новых российских регионов. Корреспондент «Известий» Анна Воропай пообщалась с участниками мероприятия.

Отмечается, что организаторы получили 16 тыс. заявок. До очного тестирования дошли свыше тысячи, в связи с этим пришлось назначить сразу три полуфинала, причем в разные дни, чтобы смогли принять участие те, кто сейчас на передовой.

Одним из участников конкурса является Андрей Ковалёв, который еще недавно участвовал боевых действиях. Когда летом разведгрупу ополченца накрыло, он вывел товарищей из-под обстрела и получил медаль «За отвагу», но после восьми лет на передовой пришлось уйти в тыл.

«Вот я уже не могу помочь, но помогу все равно, придет время. Воспитывал бы молодых солдат, делился бы опытом, чтобы кто-то выжил, дольше прожил и с честью нес службу, будучи солдатом», — рассказал Ковалёв.

Конкурс строится по модели «Лидеров России», в основе — тот же поиск талантливых управленцев. Вот только ко всем этим участниками будут особые требования. Ведь им придется решить задачу, с которой не сталкивался ни один руководитель в других регионах — восстановить республику. Победителей конкурса включат в кадровые резервы ДНР, а после обучения могут назначить на руководящие должности.

«Это более чем востребованный конкурс. Многие вопросы не решаются не потому, что кто-то не хочет, а потому что не хватает специалистов», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам корреспондента, новым руководителям придется быстро решать нестандартные задачи. Специалист одной из районных администраций Донецка Светлана Ерёменко, которая также участвует в конкурсе, делает это каждый день.

«Чего-то мега сложного вспомнить... Да всё сложно. Но со всем справляемся, мы руки не опускаем. Самое главное — двигаться вперед», — сказала Ерёменко.

Также в конкурсе «Лидеры возрождения. ДНР» принял участие хирург переполненного ожогового отделения Донецка Артур Висягин. Он научился оперировать под обстрелами. Такой опыт может пригодиться для выстраивания эффективной системы здравоохранения.

«Хочется не отвлекаться на работе на обстрелы, хочется, чтобы была круглосуточно вода, чтобы иногда не отключали свет, остальное все приложится, остальное наладим», — сказал Висягин.

Врача, который закончит операцию даже если отключат свет, хотели бы видеть в любой больнице страны, но больше всего такие специалисты нужны именно в ДНР.

«Вы очень нужны в органах федеральной власти, и на Донбассе, и в других регионах страны. Вы очень нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и он начинается уже сейчас», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сообщается, что каждый победитель конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» получит 1 млн рублей на образование в России, персональные рекомендации HR-специалистов, поддержку экспертов и наставников и шанс проявить себя в деле, где ошибка руководителя может обойтись слишком дорого.

Ранее, 22 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», которые проводятся с целью поиска, развития и поддержки перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную ими программу обучения на территории России и по итогам будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, а также на предприятия и в организации.

За день до этого в Запорожской и Херсонской областях также стартовали конкурсы «Лидеры возрождения», которые должны найти новый кадровый персонал для восстановления регионов. На сайте Лидерывозрождения.рф отмечается, что мероприятия проводят советы министров военно-гражданских администраций регионов.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 22 сентября заявил, что по окончании специальной военной операции России по защите Донбасса начнется масштабная работа по возрождению народного хозяйства и экономики ЛНР, в связи с чем особенно важно проведение в регионе конкурса «Лидеры возрождения».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.