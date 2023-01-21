Стала известна сказанная Месси фраза перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

Пользователи интернета смогли расшифровать, что прошептал аргентинский футболист Лионель Месси перед решающим пенальти в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом рассказал Twitter-аккаунт Dogor.

«Сегодня может получиться, бабушка», — сказал спортсмен, посмотрев на небо.

Бабушка Месси Селия Оливера скончалась, когда ему было 11 лет. В своих интервью он рассказывал, что именно она привела его в футбол. Нападающий всегда празднует свои голы поднятыми пальцами и взглядом вверх, посвящая успех бабушке.

18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

В финале Месси забил два мяча и реализовал послематчевый пенальти, а всего у него на турнире было семь голов. Он был признан лучшим игроком чемпионата мира.