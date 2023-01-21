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МЧС РФ подвело статистику по пожарам из-за курения за 2022 год

МЧС: в России из-за курения в 2022 году произошло 13,5 тыс. пожаров
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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По данным ГУ МЧС России, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной более чем 13,5 тыс. пожаров в 2022 году. Об этом в субботу, 21 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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«В прошлом году более 13,5 тысяч пожаров произошло в жилом секторе при курении, на которых погибло порядка 2,5 тысяч человек», — заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он также отметил, что в указанный период было проведено более 552 тыс. рейдов и сходов для распространения информации о мерах пожарной безопасности и необходимых действиях при обнаружении возгорания.

В целях профилактики сотрудники экстренных служб напомнили гражданам о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также предостерегли от курения в нетрезвом состоянии и в постели.

Накануне стало известно, что при пожаре в Московской области погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Инцидент произошел в частном жилом доме на территории городского округа Домодедово.

В этот же день появилась информация о том, что в Абакане пострадал пожарный, принимавший участие в ликвидации возгорания в 17-этажном доме. В региональном управлении МЧС заявили, что из здания были эвакуированы 87 человек, в том числе пятеро детей. Самостоятельно эвакуировались 137 человек.

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