Пожарный пострадал при ликвидации возгорания в многоэтажке в Абакане

Жилой 17-этажный дом загорелся в Абакане вечером в пятницу, 20 января.

«Пожар на улице Маршала Жукова ликвидирован на площади 12 кв. м. По предварительной информации, горели вещи в жилой комнате на 12-м этаже», — сообщили в управлении МЧС по Хакасии.

В ведомстве подтвердили, что звеньями газодымозащитной службы были эвакуированы 87 человек, в том числе пятеро детей. Самостоятельно эвакуировались 137 человек.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ликвидации возгорания пострадал пожарный.

Ранее, 9 января, в Барнауле произошел пожар в торговом доме «Успех». В ходе тушения возгорания пострадал один пожарный. Возгорание началось на складе автомобильной резины на третьем этаже здания. К тушению были привлечены 92 человека личного состава и 27 единиц техники.