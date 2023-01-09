Пожарный пострадал при тушении возгорания в торговом центре Барнаула

В Барнауле произошел пожар в торговом доме «Успех». В ходе тушения возгорания пострадал один пожарный. Об этом 9 января сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар начался на складе автомобильной резины на третьем этаже здания. К тушению были привлечены 92 человека личного состава и 27 единиц техники.

Как отметили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 9 января в 00:41 (8 января в 20:41 мск). Локализация пожара на площади около 500 кв. м была зафиксирована в 04:17 (9 января в 00:17 мск). В 05:02 (9 января в 01:02) удалось ликвидировать открытое горение.

«Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей. По уточненным данным, на месте происшествия пострадал один из бойцов пожарной охраны», — сообщили в МЧС.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в Ленинградской области загорелся продуктовый магазин. Пожар охватил площадь в 300 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.