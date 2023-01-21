В Московской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщалось в пятницу, 20 января.
По данным «Известий», инцидент произошел в городском округе Домодедово. Скончались двое взрослых, также есть пострадавшие — двое несовершеннолетних, им была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства случившегося и причины возгорания устанавливаются.
Ранее, 16 января, появилась информация о спасении трех человек в ходе ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы. Еще 12 жителей загоревшегося дома были оперативно эвакуированы.