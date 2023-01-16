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В Москве спасли трех человек при тушении пожара в квартире

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В ходе ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы были спасены три человека. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

ЧП произошло вечером в воскресенье на улице Михайлова. Загорелись личные вещи и мебель в квартире, расположенной на 1-м этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 кв. м.

В ходе ликвидации возгорания спасли трех человек. Кроме того, с вышележащих этажей эвакуировали 12 человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

3 января в результате возгорания в одной из московских квартир погибла женщина 1958 года рождения. Пожар случился в жилом доме на Дегунинской улице. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

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