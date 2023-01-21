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Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке

Вильфанд: из-за волны холода усилятся морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Аномально низкая температура ожидается в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом в субботу, 21 января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам эксперта, к морозам до –47 градусов следует подготовиться жителям центральных и южных районов Красноярского края. Чуть легче придется населению Томской и Кемеровской областей, а также Хакасии: синоптики прогнозируют температурные колебания в пределах –34…–42 градусов. В то же время в Иркутске столбики термометров могут опуститься до отметки в 53 градуса мороза.

«Это настоящая волна холода», — заключил собеседник агентства.

Также он предупредил о грядущих отклонениях от климатической нормы в Якутии (до –52…–56 градусов) и Хабаровском крае (44–47 градусов ниже нуля).

Похолодание не обойдет стороной остров Сахалин, где будет преимущественно –27…–32 градуса. Температура в районе 34–39 градусов мороза ожидается в Приморье, тогда как Амурская область может «остывать» до –51 градуса. Похожая ситуация в Бурятии и в Забайкалье — около –42 и –50 градусов соответственно.

«В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни», — подытожил Вильфанд.

Ранее, 16 января, жителей Хабаровского края предупредили об аномальных морозах в период с 19 по 25 января. Сообщалось, что в регионе вероятны аварийные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. В частности, может произойти перемерзание систем водопроводов, отключение электричества. Также не исключены пожары в связи с использованием печного отопления и электрообогревателей.

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