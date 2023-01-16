Реклама
Прямой эфир
Культура
Стартовал первый сезон сериала по игре The Last of Us
Мир
В Венгрии указали на ожидание помощи ЕС при постройке новых газопроводов в Европе
Мир
Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Общество
За 333 дня эскалации в ДНР до начала СВО погибли 644 мирных жителя
Мир
Times узнала о решении Киева оборонять Артемовск иностранными наемниками
Политика
В Госдуме указали на осознание Хорватией последствий антироссийской политики
Мир
Два батальона ВСУ покинули фронт из-за нехватки боеприпасов
Авто
В России подорожало техобслуживание машин Lada
Мир
В Италии задержан разыскиваемый около 30 лет босс мафии «Коза ностра» Денаро
Армия
Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины
Общество
Песков допустил поездку Путина в Петербург в годовщину прорыва блокады
Мир
DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке

Аномальные морозы ожидаются в Хабаровском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальное похолодание прогнозируют синоптики на территории Хабаровского края. Температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.

Заморозки ожидаются с 19 по 25 января в южных и центральных районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Минимальная температура составит менее –34 градусов.

Из-за морозов в регионе вероятны аварийные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. В частности, может произойти перемерзание систем водопроводов, отключение электричества. Также не исключены пожары в связи с использованием печного отопления и электрообогревателей.

Ранее аномальные морозы спрогнозировали в Амурской области. Температура воздуха опустится до –46 градусов на севере региона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023