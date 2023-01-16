Аномальные морозы ожидаются в Хабаровском крае

Аномальное похолодание прогнозируют синоптики на территории Хабаровского края. Температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.

Заморозки ожидаются с 19 по 25 января в южных и центральных районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Минимальная температура составит менее –34 градусов.

Из-за морозов в регионе вероятны аварийные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. В частности, может произойти перемерзание систем водопроводов, отключение электричества. Также не исключены пожары в связи с использованием печного отопления и электрообогревателей.

Ранее аномальные морозы спрогнозировали в Амурской области. Температура воздуха опустится до –46 градусов на севере региона.