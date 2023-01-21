Бастрыкин поручил возбудить дело по факту смерти младенца в Приамурье

Младенец умер в больнице приамурской Тынды, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом 20 января сообщили в ведомстве.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице Амурской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мать ребенка предполагает, что состояние ее дочери ухудшилось после того как ей провели промывание желудка.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в городе Стерлитамаке в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного. Как стало известно, незадолго до трагедии врачи отказались госпитализировать ребенка.