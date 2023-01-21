Реклама
Прямой эфир
Спорт
РФС обсудит с УЕФА возвращение россиян на международные турниры
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Мир
Полянский призвал ООН к объективности и независимости
Армия
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской области
Экономика
США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть
Мир
Минфин США предрек финансовый кризис из-за дефолта в стране
Спорт
«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации
Мир
Сенаторы США выступили за передачу танков Украине после встречи с Зеленским
Мир
В Эстонии рассказали о трудностях из-за роста цен и дефицита товаров
Мир
Блинкен назвал преждевременными разговоры о расколе коалиции Запада
Мир
В Норвегии оштрафовали моряков из России из-за формы с триколором
Мир
Полянский заявил о недовольстве властей Киева заседанием СБ ООН по УПЦ

Полянский заявил о недовольстве властей Киева заседанием СБ ООН по УПЦ

Дипломат Полянский: заседание СБ ООН по гонениям на УПЦ явно не понравилось властям Киева
0
Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 20 января заявил, что заседание Совбеза ООН по гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) явно не понравилось киевским властям. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала «Россия-24».

«Святыни предаются поруганию»: на Украине готовятся запретить каноничную УПЦ
Раскольники провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры

По его словам, в то же время многие люди начинают задаваться вопросами, что на самом деле происходит на Украине.

«Заседание явно очень не понравилось украинским властям, и украинский постпред на этом заседании процитировал несколько высказываний церковных иерархов как УПЦ, так и других конфессий. Некоторые из них мы даже не нашли нигде опубликованными, несмотря на то, что украинский представитель пытался размахивать, апеллировать к этому. Явно, что это было сделано под заседание», ― сказал Полянский.

Также он отметил, что украинский представитель заявил, что «никто этого заседания не запрашивал, а УПЦ не нуждается в защите России». Однако постпредство РФ с понимаем относится к тому, в каких условиях вынуждено существовать УПЦ и поэтому понимает, в каких обстоятельствах подобные заявления делаются. В своем выступлении российская сторона об этом сказала, «таким образом смазали этот пиар-эффект».

«Мы видим, что есть очень много откликов на это заседание, есть люди, которые задают вопросы, а что на самом деле происходит на Украине, почему вдруг возникла необходимость фактически борьбы с каноническим православием в этой стране», ― добавил Полянский.

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023