Полянский заявил о недовольстве властей Киева заседанием СБ ООН по УПЦ

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 20 января заявил, что заседание Совбеза ООН по гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) явно не понравилось киевским властям. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в то же время многие люди начинают задаваться вопросами, что на самом деле происходит на Украине.

«Заседание явно очень не понравилось украинским властям, и украинский постпред на этом заседании процитировал несколько высказываний церковных иерархов как УПЦ, так и других конфессий. Некоторые из них мы даже не нашли нигде опубликованными, несмотря на то, что украинский представитель пытался размахивать, апеллировать к этому. Явно, что это было сделано под заседание», ― сказал Полянский.

Также он отметил, что украинский представитель заявил, что «никто этого заседания не запрашивал, а УПЦ не нуждается в защите России». Однако постпредство РФ с понимаем относится к тому, в каких условиях вынуждено существовать УПЦ и поэтому понимает, в каких обстоятельствах подобные заявления делаются. В своем выступлении российская сторона об этом сказала, «таким образом смазали этот пиар-эффект».

«Мы видим, что есть очень много откликов на это заседание, есть люди, которые задают вопросы, а что на самом деле происходит на Украине, почему вдруг возникла необходимость фактически борьбы с каноническим православием в этой стране», ― добавил Полянский.

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.