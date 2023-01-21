«Голы вратарей в чужие ворота можно по пальцам пересчитать»

Недавний гол вратаря московского «Динамо» Ильи Коновалова в ворота нижегородского «Торпедо» (6:4) претендует на статус самого яркого события нынешнего сезона КХЛ. Это всего второй случай в истории лиги, когда голкиперу удалось поразить чужие ворота. В прошлый раз подобное сделал в январе 2009 года вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Проскуряков. А гол Коновалова ценен тем, что принес победу над прямым конкурентом динамовцев. Бело-голубые идут на пятом месте в Западной конференции регулярного чемпионата и претендуют на попадание в топ-4. Прошлым летом одновременно с Коноваловым в «Динамо» перешел другой уроженец Ярославля — нападающий Павел Кудрявцев. Он тоже недавно забросил в пустые ворота «Автомобилисту». В интервью «Известиям» Кудрявцев поделился мнением о заброшенной Коноваловым шайбе и оценил результаты «Динамо».

— Что скажете о голе Коновалова в Нижнем Новгороде?

— Если честно, могу говорить только положительно об этом. Это вызывает очень позитивные эмоции. Мне кажется, по пальцам можно пересчитать вратарей, которые так делали. Причем не только в КХЛ, а во всем мире, во всех лигах. И особенно приятно, когда такое сделал мой друг, партнер по команде, с которым мы уже много лет знакомы, еще со времен выступлений в Ярославле. Всегда приятно за своего партнера по команде, когда он забивает голы, а уж, если это сделал вратарь, тем более, Илья, то вообще — превосходные ощущения.

— В предыдущие годы, когда тренировались с Коноваловым в Ярославле, он что-то подобное делал?

— Да нет, на тренировках такого не было. По-моему, вообще один шанс на миллион, чтобы подобное произошло. Тем и уникален этот гол Ильи.

— Вы у Коновалова научились забивать в пустые ворота?

— Да нет (смеется). Честно говоря, с «Автомобилистом» я мог бы забить и раньше. Был момент «2 в 1», который я не использовал, мог где-то еще получше сыграть на добиваниях. И в прошлых играх такое случалось. Возможно, с голом в пустые ворота мне просто вернулась удача за предыдущие эпизоды, когда не использовал возможности забить.

— Сейчас особенно важно, что с его помощью выиграли два выездных матча у прямых конкурентов за место в топ-4 — сначала Коновалов шат-аут в Ярославле, потом забил в Нижнем Новгороде?

— Да, это сейчас очень важно. Вообще идет положительная тенденция — мы набрали хороший ход, победили в этих двух выездах прямых конкурентов, потом обыграли дома «Автомобилист», лидировавший в своей конференции на Востоке. Теперь главное не останавливаться, потому что легче не будет. Соответственно, надо держать ту планку, которую мы задали. То, чего мы добились к этому моменту, дорого стоит, но нельзя растерять достигнутое на данном отрезке сезона.



— Сказывается на вашем состоянии и состоянии команды нынешний календарь, когда почти нет пауз в регулярном чемпионате?

— Возможно, это сказывалось в начале сезона. А сейчас думаю, что все стали лучше себя чувствовать вне льда. Стали понимать, как реагирует организм на такое количество игр. Более дозировано используем лед и зал, чтобы лучше подготовиться к матчам.

— Еще есть изменения в связи с таким графиком?

— Может быть, немножко меньше стало общекомандных тренировок, потому что матчей стало очень много. Поэтому идет подготовка к игре, а утром сразу игра.

— Вы бы хотели на следующий сезон такой календарь?

— Я думаю, что так и будет. Больше играть — это всегда в плюс. Такое мое мнение.

— К плей-офф в таких условиях сможете нормально подготовиться?

— Через месяц с небольшим мы все узнаем, как это влияет на плей-офф. Единственное, что могу добавить: чуть больше стало мелких повреждений. В прошлых сезонах их было меньше. И они реже случались. Это связано с тем, что в начале сезона мы немного были не готовы к такому, но сейчас мы привыкли к графику.

— Для вашей команды принципиально закончить регулярку в топ-4 Запада?

— Не стану скрывать, что все хотят подняться выше. Нет пределу совершенству, поэтому используем оставшееся время, чтобы как можно лучше подготовиться к плей-офф.