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Врач назвала главные правила ухода за кожей зимой

Врач Константинова рекомендовала для увлажнения кожи зимой использовать средства с гиалуроновой кислотой
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Фото: Getty Images/AleksandarNakic
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В зимний период состояние кожи может ухудшаться, нередкими являются такие проявления, как сухость, стянутость, холодовая аллергия и другие реакции. О том, как правильно ухаживать зимой за кожей, «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова 23 января.

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Она пояснила, что для кожи вредно длительное воздействие низких температур, особенно страдают открытые участки тела — лицо и руки. Самая первая защитная реакция на холод — сужение сосудов. Этот процесс помогает уменьшить потерю тепла, но в то же время кожа лица и рук начинает испытывать недостаток питательных веществ.

«Кроме того, из-за морозов в коже вырабатываются и накапливаются особые молекулы — цитокины, которые повышают ее чувствительность и делают ее более уязвимой. Невидимые глазу микрокристаллы льда во время ветра травмируют эпидермис, а перепады температур замедляют процессы обновления. Сальные железы начинают работать не так активно и вырабатываемый ими секрет (кожное сало, или себум) становится более густым и перестает защищать кожу. Кожа становится сухой, появляется раздражение», — уточнила Константинова.

В связи с этим в зимнее время коже нужно больше увлажнения. Для жирной кожи зимой необходимо добавить увлажняющие средства, даже если обычно они не используются. А сухой коже они требуются в еще большем количестве. Также важно регулярно проводить комплекс мероприятий: очищение, отшелушивание, тонизирование.

Для очищения врач посоветовала использовать средства, в составе которых нет спирта, так как он сушит кожу. Умываться и мыть руки желательно теплой водой, поскольку холодная вода приводит к шелушению и сухости кожи, а горячая провоцирует появление трещин. Для ухода за телом лучше выбрать средство с кремообразной текстурой.

Как отметила специалист, отшелушивание помогает более тщательно убрать загрязнение с кожи и мертвые клетки. Для этого этапа рекомендуется использовать щадящие средства, пилинги или энзимные пудры, а также мягкие скрабы. Частота проведения процедуры 1–2 раза в неделю.

Выбирая средства для увлажнения, важно обратить внимание на текстуру. Зимой лучше переходить на более жирные и плотные средства — кремы, бальзамы, масла в идеале с гиалуроновой кислотой в составе. Для кожи лица лучше остановиться на увлажняющем креме с SPF. Наносить такой крем нужно только на открытые участки кожи.

При появлении очагов шелушения следует сразу посетить дерматолога и при необходимости — аллерголога-иммунолога. Шелушение кожи может быть симптомом многих заболеваний, поэтому лечение определяется врачом только после постановки диагноза, добавила Константинова.

11 января врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что кожный зуд может говорить о наличии проблем с печенью. Также этот симптом может быть сигналом почечной недостаточности или даже наличия хронического гепатита.

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