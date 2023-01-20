Не надеяться на Давос: как на всемирном форуме обсуждали экономику РФ

Экономика России наравне с мировой стала одной из основных тем последнего дня всемирного форума , который завершился в Давосе 20 января. На площадке призвали ужесточить ограничения против РФ. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, уже в феврале может быть введен потолок цен на российские нефтепродукты . По расчетам Запада, это должно усугубить рецессию в стране и пошатнуть ее экономику. Но опрошенные «Известиями» эксперты подметили, что все самые страшные прогнозы о крахе российской хозяйственной системы не сбылись. А после рецессии, как правило, идет подъем , добавили аналитики. Каким участники форума видят будущее мировой экономики и почему их пугает возможный рост ВВП Китая — в материале «Известий» .

И снова о санкциях

В заключительный день 53-го Всемирного экономического форума в Давосе его участники обсудили сценарии развития российских рынков . В этом году делегация РФ не приехала на мероприятие из-за санкций.

Форум впервые посвятил России отдельную сессию. Главной темой обсуждения было воздействие западных ограничений на страну . Как отметил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, санкции против РФ не помогут остановить конфликт на Украине. Кроме того, многие государства не присоединились к ним.

Не надеяться на Давос Фото: Global Look Press/Christophe Gateau

«Санкции обходят и будут обходить. Будут страны, которые не уважают их» , — считает Микулаш Бек.

По его словам, наложенные ограничения ­— это способ выиграть время для восстановления энергетической инфраструктуры Европы и повышения обороноспособности ЕС за счет развития военной промышленности.

Тем не менее западные санкции всё же влияют на российскую экономику, поэтому необходимо их ужесточать, считает профессор экономики Гарвардского университета Кен Рогофф. Как отметил эксперт, уровень занятости и доходы бюджета РФ свидетельствуют о спаде рынков страны. Экономике РФ помогают держаться на плаву рекордно высокие цены на энергоносители , заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Важно продолжать оказывать давление на сырьевой сектор России с помощью санкций, подчеркнул он.

«Евросоюз и G7 немного опоздали с эмбарго на российскую нефть и ограничением ее стоимости. Сейчас ведутся переговоры о введении потолка цен на нефтепродукты. Надеюсь, это удастся сделать в следующем месяце» , — рассказал комиссар, который рассчитывает, что экономика РФ в 2023 году будет в рецессии.

Не надеяться на Давос Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия уже сейчас находится на этой стадии — это нормальная фаза экономического цикла , отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как правило, рыночная экономика развивается в четыре этапа: подъем, бум, спад и рецессия — все страны проходят через это, объяснил он. ВВП РФ в 2022 году, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, сообщил Владимир Путин. По прогнозам Минэка, в 2023-м сокращение составит 0,8%.

Все самые страшные прогнозы о крахе российской экономики не сбылись , подчеркнул управляющий партнер FinExpertiza Агван Микаелян. Несмотря на беспрецедентный характер санкций, финансовая система страны устояла, производственные и логистические цепочки в значительной степени восстановились, а бизнес начал переориентировать экспортно-импортные операции на новые рынки , пояснил он.

Осторожный оптимизм

Главной же темой последнего дня Давосского форума было будущее мировой экономики. Ситуация не так плоха, как опасались в странах Запада , сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, есть несколько причин для оптимистичных настроений: снижение инфляции, увеличение потребительского спроса, а также возможный рост ВВП Китая .

Не надеяться на Давос Фото: Global Look Press/Yang Qing

По прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 2,7% в 2023 году , продолжила эксперт. Однако это один из худших показателей за последние годы, помимо кризиса 2008-го и пандемии , отметила она. Глава фонда добавила: нужно быть осторожными с ожиданиями, поскольку нет четкого понимания, как инфляция будет дальше снижаться. Кроме того, нельзя не учитывать неопределенность геополитической ситуации в мире. И наконец, разгон экономического роста Китая может увеличить цены на сырье, что, вероятно, приведет к скачку инфляции , подчеркнула Кристалина Георгиева.

Экономический рост Китая будет означать увеличение потребления энергоресурсов, основную часть которых в страну как раз поставляет Россия , объяснил Агван Микаелян из FinExpertiza. Он продолжил: у обеих стран есть огромное внутреннее недопотребление, которого нет в Западной Европе и США, поэтому они могут сделать ставку на закрытие внутреннего спроса — это повысит темпы экономического развития. В то же время у развитых экономик этот потенциал меньше, поскольку в этих странах, наоборот, перепотребление и высокая инфляция из-за избытка денежной ликвидности, резюмировал эксперт.

Между тем мировой экономике необходимо избегать фрагментации и торговых войн — для этого требуется, чтобы ограничений придерживались все страны, включая Китай, отметил министр финансов Франции Бруно ле Мэр во время своего выступления. Он полагает, что в последние три года мир перешел от глобализации, «движимой рынком», к глобализации, «движимой политической властью».

Не надеяться на Давос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко