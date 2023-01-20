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В WhatsApp появилась возможность отправить сообщение самому себе

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Фото: Global Look Press/Thea Jaeger
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В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилась возможность отправки сообщений самому себе. Об этом 19 января сообщило издание The Verge.

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Написать себе можно, обновив приложение до последней версии в Google Play или AppStore.

Отмечается, что функция «Написать себе» может служить универсальным блокнотом для заметок и ссылок, которые пользователь не хочет потерять. Ее удобство в том, что через WhatsApp к чату с собой можно получить доступ с любого устройства. Это будет особенно актуально для тех, кто пользуется гаджетами с разными операционными системами (ОС), например, Windows и macOS или Android и iOS.

31 декабря 2022 года WhatsApp перестал работать на устройствах со старыми ОС, такими как iPhone 5 и 5с, а также модели компаний Sony, LG, Samsung на версии Android до 4.1.

Ранее, 20 декабря, во время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре пользователи WhatsApp отправили более 25 млн сообщений в секунду, что стало рекордом для мессенджера.

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