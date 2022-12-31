Владельцев смартфонов с устаревшей ОС предупредили о проблемах с WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратит работу на некоторых смартфонах. Строгие ограничения на его использование на устройствах со старой версией операционных систем (ОС) вступили в силу 31 декабря 2022 года, напомнил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он указал, что пока WhatsApp поддерживается на Android с операционной системой 4.1 и новее; на iPhone — с операционной системой iOS 12 и новее; телефонах с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

После вступления в силу нового ограничения устаревшие смартфоны не получат обновлений мессенджера. Это приведет к невозможности его использовать. Такими моделями эксперт назвал iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung на версии ОС до 4.1.

«Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках», — сказал Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, пытаться обойти запрет с помощью серых схем может обойтись дороже, так как в основном — это мошеннические уловки с целью кражи данных.

«Не обращайте внимание на мошеннические объявления о возможности обойти данный запрет, все подобные объявления имеют одну простую цель: ввести пользователя в заблуждение, завладеть его учетными данными и пользоваться ими в своих корыстных целях, которых может быть великое множество», — предупредил Кузьменко.

В качестве решения он предлагает обновить смартфон, если доступ в WhatsApp необходим.

Ранее, 29 декабря, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов рассказал, что в данной новости больше хайпа, нежели реальной угрозы остаться без связи. Он напомнил, что в конце года WhatsApp всегда «избавляется» от неактуальных устройств.

Также 19 декабря стало известно, что мессенджере WhatsApp появится функция сохранения исчезающих сообщений.