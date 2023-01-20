В Москве откроется еще шесть пунктов проката спортинвентаря

Шесть новых пунктов проката спортинвентаря откроется в Москве до конца года. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города рассказал, что современный центр проката спортинвентаря недавно открылся в Битцевском парке. Зимой отдыхающие могут арендовать здесь лыжи или тюбинг, а летом — велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры.

«Десять подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы. До конца года откроются еще шесть», — сообщил мэр города в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что центры создают по программе модернизации общедоступных пунктов проката спортинвентаря в московских парках и на природных территориях. На их базе будут организованы разнообразные спортивные секции, а также проходить соревнования.

В этом году в парках Москвы работают 42 лыжных маршрута. Покататься на лыжах можно в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Царицыно», «Измайлово», «Косинский», «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский» и других.

Также в Москве оборудовано более трехсот ледяных и снежных горок и места для катания на санях и тюбингах.