В парках Москвы заработают 42 лыжных маршрута

Для любителей зимнего отдыха лыжные трассы организуют в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Царицыно», «Измайлово», «Косинский», «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский». А также в Химкинском, Северном, Зеленоградском заказниках и других, передает телеканал «Известия». Также в Москве оборудуют 338 ледяных и снежных горок и места для катания на санях и тюбингах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.