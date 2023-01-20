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Макрон заявил об увеличении военного бюджета Франции до €400 млрд

Макрон: военный бюджет Франции будет увеличен на треть, до €400 млрд
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Фото: REUTERS/Bob Edme
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Военный бюджет Франции в течение шести лет будет увеличен до €400 млрд. Об этом в пятницу, 20 января, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

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«В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству €400 млрд», — сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Он уточнил, что это на треть больше, чем сейчас. Так, согласно французской программе военных расходов на период с 2019 по 2025 годы, на эти цели выделено €295 млрд.

Кроме того, как заявил Макрон, в ближайшие семь лет Франция увеличит на 60% расходы на ведение разведки. Также вдвое будет увеличена численность оперативного резерва.

Днем ранее газета Politico сообщила, что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине. В частности, рассматривается возможность передачи Киеву французских танков Leclerc. Издание отмечает, что на ноябрь минувшего года на вооружении сухопутных войск Франции было 222 танка Leclerc старой версии, 200 из них подлежали модернизации в срок до 2025 года.

В этом же месяце стало известно о планах Франции поставить Киеву колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев.

До этого, 31 декабря, французский лидер заявил, что его страна будет помогать Киеву. Он также пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.

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