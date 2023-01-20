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В Китае обновили кроссовер Hongqi HS5

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Фото: autohome.com.cn
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Компания Hongqi, которая является люксовым суббрендом китайской FAW, выпустила новое поколение модели HS5. Машина получила полностью новый дизайн и более мощный двигатель, сообщило 20 января издание «Авторевю».

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Кроссоверу полностью изменили дизайн передней части и кормы. Помимо других светодиодных фар и бамперов у автомобиля новые передние крылья и капот. Задние фонари теперь объединены сплошной полосой.

В интерьере также имеются обновления. Передняя панель с двумя объединенными экранами сохранилась, но консоль и центральный тоннель переделаны. Вместо сенсорного пульта климат-контроля теперь находятся вращающиеся рукоятки со встроенными дисплеями. На центральном тоннеле появились сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Что касается двухлитрового двигателя, то его мощность увеличена с 224 до 252 л.с. Других подробностей о технике пока нет.

Специалисты отметили, что на модель бренда в Китае приходится 45% всего спроса: в 2021 году на китайском рынке было продано 132 тыс. таких кроссоверов, а в 2022 году — примерно 136 тыс. автомашин.

Издание уточнило, что Hongqi HS5 скоро появится и на российском рынке, но в дорестайлинговом варианте.

17 января стало известно, что в период с 9 по 15 января 2023 года жители РФ приобрели 3619 новых легковых машин китайских брендов, что составило 37,7% от общего объема. На втором месте самых продаваемых автомобилей в России оказались автомобили отечественных брендов (3208 штук) с долей 33,4%. Лидером среди марок осталась отечественная Lada (3053 авто), доля которой за вторую неделю 2023 года составила 31,8%.

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