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Онколог назвал обязательные к прохождению обследования для женщин

Онколог Ильин назвал обследования, которые помогут выявить на ранних стадиях опасные болезни у женщин
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
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Симптомы опасных болезней зачастую становятся заметными далеко не сразу, когда время уже упущено. Именно поэтому все врачи единогласно призывают пациентов не пренебрегать регулярными чекапами — комплексными обследованиями. О самых важных для женского здоровья диагностических процедурах рассказал «Известиям» врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

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По его словам, если начальная стадия многих заболеваний сравнительно легко лечится и часто позволяет отделаться лишь испугом, то запущенные случаи могут стоить человеку жизни.

«Женский чекап может уберечь от рака шейки матки и рака молочной железы, обнаружив самые первые изменения на так называемой предраковой стадии. Также вовремя сделанное обследование позволяет узнать, есть ли у женщины мутации генов BRCA 1 и BRCA 2, которые существенно повышают риск наследственных форм рака яичников и молочной железы. Те женщины, у которых это обследование дало положительный результат, попадут под пристальное внимание врачей и будут обследоваться по особой схеме», — пояснил Ильин.

Кроме того, обследование поможет выявить недуги, которые женщины за болезни могут и не считать. Например, недержание мочи, сексуальную дисфункцию, начинающееся опущение внутренних органов.

Как уточнил онколог, частота обследований и список проводимых исследований зависит от возраста женщины. Так, несмотря на то что в молодом возрасте вероятность многих хронических заболеваний невелика, нарушения в работе организма лучше исключить или обнаружить как можно раньше. Речь идет о, например, об эндометриозе, мастопатии, дисплазии шейки матки, кистах яичников. Женщинам в возрасте 20–30 лет рекомендуется минимум один раз в год проходить гинекологическое обследование, которое включает в себя осмотр врачом, мазок с шейки матки на атипичные клетки, мазок на микрофлору, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

«Раньше считалось, что регулярные обследования молочных желез двадцатилетним делать еще рано, однако онкология сегодня молодеет, поэтому современные стандарты предусматривают УЗИ каждые два года. Также в этом возрасте делается генетическое исследование. Если оно выявит склонность к онкологии, врач порекомендует вам индивидуальный график обследований», — рассказал Ильин.

В возрасте 30–40 лет у женщин возрастает риск онкологических заболеваний матки, придатков и молочных желез. Поэтому в этом возрасте следует проходить плановое обследование у гинеколога ежегодно. УЗИ молочных желез и консультация маммолога становятся также ежегодными.

В дальнейшем, как отметил врач, для женщин наступает очень опасный возраст — 40–50 лет — связанный с началом возрастных изменений. Так, из-за гормональных изменений резко увеличивается риск многих заболеваний, поэтому и контроль требуется более тщательный. У женщин отслеживают признаки злокачественных новообразований шейки и тела матки, придатков и молочных желез. Добавляется маммография и, по показаниям, исследование крови на онкомаркеры.

«Также гинеколог наблюдает за ходом возрастных изменений, при необходимости назначает анализ на гормоны и заместительную гормонотерапию. Кроме того, в этом возрасте желательно начать ежегодные визиты к эндокринологу, который будет отслеживать риски инсулинрезистености, сахарного диабета, остеопороза и заболеваний щитовидной железы», — сообщил специалист.

Для следующей возрастной категории — 50–60 лет — риск онкологии продолжает увеличиваться, так что регулярность обследований становится еще более важной. У женщин наступает стойкая менопауза, которая может принести такие неприятные состояния, как опущение тазовых органов, недержание мочи, сексуальная дисфункция. Обследование позволит заметить их на начальной стадии и принять соответствующие меры, добавил Ильин.

13 декабря врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Дарья Казакова рассказала об изменениях в организме женщины после родов. Говоря о более эффективном восстановлении после родов, специалист подчеркнула важность кормления ребенка грудью и полноценного сна.

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