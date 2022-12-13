Гинеколог рассказала об изменениях в организме женщины после родов

После рождения ребенка в жизни женщины наступает послеродовой период. О том, что происходит в организме после девяти месяцев беременности, «Известиям» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова во вторник, 13 декабря.

«Итак, послеродовой период начинается сразу после рождения малыша и продолжается 6–8 недель. В течение этого периода репродуктивная, эндокринная, нервная, сердечно-сосудистая и другие системы возвращаются к тому состоянию, которое было до беременности, происходит становление лактации», — пояснила специалист.

Как отметила Казакова, после родов матка уменьшается — ее масса снижается с 1 кг сразу после родов до 200 г к концу третьей недели. Послеродовые боли могут возникать в результате сокращения матки и чаще появляются у повторнородящих и кормящих грудью женщин.

Также у женщины восстанавливается менструальный цикл, а скорость этого процесса зависит от того, кормит ли она грудью или ребенок находится на искусственном вскармливании.

«У кормящих матерей этот процесс обычно занимает намного больше времени. Однако овуляция у них может произойти уже после 10-й недели. В связи с этим обусловленный лактацией период контрацепции длится только 8–9 недель, после чего возможно возобновление овуляторного менструального цикла и наступление беременности», — пояснила врач.

Послеродовой период также включает постепенное восстановление тонуса мышц таза и передней брюшной стенки. Однако иногда между прямыми мышцами живота остается щелевидное пространство — диастаз. Обычно это происходит у повторнородящих женщин.

Изменения также касаются и молочных желез. Так, в первые 2–3 дня после родов из них выделяется густая желтоватая жидкость — молозиво. После этого молочные железы продуцируют «переходное молоко» и лишь на второй–третьей неделе после родов появляется истинное грудное молоко с относительно постоянным составом. Молоко и молозиво содержат витамины, ферменты, антитела, иммуноглобулины и являются оптимальным источником питания для ребенка, а также предохраняют его от вирусов и бактерий, уточнила эксперт.

«Как мы уже поняли, органы и системы женского организма устроены так, чтобы вернуться к своему первоначальному состоянию. Но можно ли как-то помочь организму ускорить процесс? Конечно! Больше отдыхайте, следите за временем и качеством сна, по возможности, делегируйте домашние обязанности. Ваш организм славно потрудился в последние девять месяцев, сейчас ему требуются время и силы, чтобы восстановиться. А с приготовлением еды и уборкой квартиры в первые недели жизни малыша с легкостью справится муж, мама или специальные сервисы», — подчеркнула Казакова.

Она также рекомендовала при длительных прогулках носить послеродовый бандаж, который поможет быстрее восстановить мышцы и снимет лишнюю нагрузку с позвоночника.

«Кормите грудью! Гинекологи и педиатры единодушно утверждают, что грудное молоко — оптимальный источник питания для новорожденного. А для мамы это способ экономить время и силы. Ведь грудное молоко всегда рядом, всегда нужной температуры, всегда содержит именно то, что нужно вашему малышу. А еще во время грудного вскармливания тратится большое количество калорий», — добавила гинеколог.

8 декабря врач акушер-гинеколог Марина Заборская рассказала «Известиям», что из себя представляет процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в каких случаях проводится и с какими рисками связана. Она отметила, что показания для программ ЭКО строго ограничены приказом Министерства здравоохранения России.