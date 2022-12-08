Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Мир
Пушков обвинил Запад в эскалации украинского кризиса
Армия
В МО сообщили о наступлении морпехов ТОФ на южнодонецком направлении
Армия
Российские ЗРК C-300В и «Бук» уничтожили украинские БПЛА и ракеты
Мир
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Мир
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Общество
Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря
Мир
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями
Мир
США заявили о готовности помочь ФРГ после сообщений о госперевороте
Мир
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой

Гинеколог назвала показания для проведения процедуры ЭКО

Гинеколог Заборская: связь ЭКО и онкологии не получила научного подтверждения
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская в четверг, 8 декабря, рассказала «Известиям», что из себя представляет процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в каких случаях проводится и с какими рисками связана.

Запретный плод: почему не всем женщинам удается забеременеть
Врачи рассказали о проблемах для потенциальных рожениц

«ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — современная, высокотехнологичная процедура, применяемая для лечения бесплодия во всем мире с середины ХХ века. Ежегодно в нашей стране рождается около 25–30 тыс. детей, чье зачатие происходило под чутким контролем эмбриологов», — уточнила специалист.

По ее словам, показания для программ ЭКО строго ограничены приказом Министерства здравоохранения России. Список включает неэффективность лечения бесплодия в течение одного года, если возраст женщины до 35 лет, и шести месяцев для женщин старше 35 лет; наследственные генетические заболевания, во избежание передачи которых показана пренатальная генетическая диагностика (ПГД); сексуальная дисфункция; ВИЧ-инфекция у одного из партнеров.

«Одна из причин страха ЭКО (риск онкологических заболеваний после протокола) научного подтверждения не получила. И всё же ЭКО повышает риски многоплодной и внематочной беременности, синдрома гиперстимуляции яичников, который современная медицина научилась успешно профилактировать, — предупредила Заборская.

Как пояснила гинеколог, на старте программы ЭКО перед врачом встает несколько вопросов: какой протокол/препарат/дозировку выбрать, а также сам метод оплодотворения. Для принятия решения специалист анализирует анамнез, возраст, индекс массы тела (ИМТ), факторы бесплодия, после чего подбирает оптимальную схему стимуляции.

«По большому счету варианта всего два — с антагонистами или агонистами ГнРГ, но с множеством вариаций и модификаций (фиксированный или гибкий, короткий или длинный, низкодозовый или протокол «мягкой» стимуляции, модифицированный естественный цикл, протокол двойной стимуляции)», — рассказала врач.
Говоря о возможных методах оплодотворения, эксперт назвала ЭКО (самостоятельное оплодотворение), ИКСИ (инъекция «избранного» с помощью высокотехнологичной микроскопии сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки), ПИКСИ (ИКСИ с использованием специальных сред для определения наиболее зрелого сперматозоида).

«Далее череда приемов-мониторингов, трансвагинальная пункция, эмбриологический этап и на пятые сутки эмбриотрансфер. И еще 12–14 дней ожидания заветного теста В-ХГЧ», — добавила Заборская.

25 ноября врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала о необходимых ограничениях в питании и образе жизни во время беременности. По ее словам, на ранних сроках беременности важно ограничить потребление лекарств и определенных продуктов питания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022