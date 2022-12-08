Гинеколог назвала показания для проведения процедуры ЭКО

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская в четверг, 8 декабря, рассказала «Известиям», что из себя представляет процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в каких случаях проводится и с какими рисками связана.

«ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — современная, высокотехнологичная процедура, применяемая для лечения бесплодия во всем мире с середины ХХ века. Ежегодно в нашей стране рождается около 25–30 тыс. детей, чье зачатие происходило под чутким контролем эмбриологов», — уточнила специалист.

По ее словам, показания для программ ЭКО строго ограничены приказом Министерства здравоохранения России. Список включает неэффективность лечения бесплодия в течение одного года, если возраст женщины до 35 лет, и шести месяцев для женщин старше 35 лет; наследственные генетические заболевания, во избежание передачи которых показана пренатальная генетическая диагностика (ПГД); сексуальная дисфункция; ВИЧ-инфекция у одного из партнеров.

«Одна из причин страха ЭКО (риск онкологических заболеваний после протокола) научного подтверждения не получила. И всё же ЭКО повышает риски многоплодной и внематочной беременности, синдрома гиперстимуляции яичников, который современная медицина научилась успешно профилактировать, — предупредила Заборская.

Как пояснила гинеколог, на старте программы ЭКО перед врачом встает несколько вопросов: какой протокол/препарат/дозировку выбрать, а также сам метод оплодотворения. Для принятия решения специалист анализирует анамнез, возраст, индекс массы тела (ИМТ), факторы бесплодия, после чего подбирает оптимальную схему стимуляции.

«По большому счету варианта всего два — с антагонистами или агонистами ГнРГ, но с множеством вариаций и модификаций (фиксированный или гибкий, короткий или длинный, низкодозовый или протокол «мягкой» стимуляции, модифицированный естественный цикл, протокол двойной стимуляции)», — рассказала врач.

Говоря о возможных методах оплодотворения, эксперт назвала ЭКО (самостоятельное оплодотворение), ИКСИ (инъекция «избранного» с помощью высокотехнологичной микроскопии сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки), ПИКСИ (ИКСИ с использованием специальных сред для определения наиболее зрелого сперматозоида).

«Далее череда приемов-мониторингов, трансвагинальная пункция, эмбриологический этап и на пятые сутки эмбриотрансфер. И еще 12–14 дней ожидания заветного теста В-ХГЧ», — добавила Заборская.

25 ноября врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала о необходимых ограничениях в питании и образе жизни во время беременности. По ее словам, на ранних сроках беременности важно ограничить потребление лекарств и определенных продуктов питания.