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Гинеколог назвала главные запреты во время беременности

Гинеколог Фисюк рассказала, что нельзя делать во время беременности
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Врач-акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк в беседе с «Известиями» 25 ноября рассказала о необходимых ограничениях в питании и образе жизни во время беременности.

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«Весь период вынашивания беременности очень ответственный! Наиболее хрупкие недели вынашивания — ранние сроки, очень важно в этот период не употреблять лекарства, некоторые категорически запрещены, определенные продукты питания, например, морскую рыбу (акула, тунец, рыба-меч, макрель), сырое молоко, мясо, яйца. Также следует полностью исключить алкоголь и курение или какие-то другие вредные привычки на протяжении всего периода беременности», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что часто на ранних сроках беременности развивается токсикоз. Это состояние проявляется различными формами тяжести, чаще встречается легкая или умеренная степени. Однако иногда беременные сталкиваются с более тяжелыми формами — в этом случае рекомендуется госпитализация в стационар.

«В других случаях, особенно при легкой форме токсикоза, достаточно отрегулировать питание — употребление чистой воды до 2–2.5 л в день, пищу принимать небольшими порциями и своевременно, Она должна быть приготовлена на пару или в воде, исключить жареное, соленое и копченое, а также ограничить употребление углеводов», — добавила Фисюк.

12 октября гинеколог рассказала о гормонах, которые отвечают за подготовку к беременности и ее поддержание. К числу важных для зачатия Фисюк отнесла фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий гормоны (ЛГ). Их слаженная работа определяет наступление беременности: обеспечивает созревание яйцеклеток и формирования фолликул, что приводит к овуляции, стимуляции выработки прогестерона и образованию желтого тела.

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