Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Политика
К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»
Мир
Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн
Политика
В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах
Армия
Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР
Мир
В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву
Мир
Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Мир
Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае

Эксперт раскрыл влияние антироссийских санкций на экологическую повестку ЕС

Эксперт Линник указал на игнорирование Евросоюзом экологии из-за санкций против России
0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК в Государственном университете управления Владимир Линник заявил, что попытки стран Европы компенсировать недостаток энергетических ресурсов из-за санкционной политики приводят к игнорированию Евросоюзом (ЕС) экологических проблем.

Климатическая личность: что проповедует Грета Тунберг и зачем ее слушают мировые лидеры?
Всё ли так просто с историей шведской школьницы, взявшейся спасать экологию

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 20 января, эксперт рассказал о состоянии европейской экологии.

По его словам, до ситуации с антироссийскими санкциями, а также диверсиями на газопроводах «Серверный поток» и «Северный поток – 2» в ЕС придерживались принципов приверженности экологии. Напомнил эксперт и о том, что были приняты соответствующие решения, например, в Германии отказались от угледобычи и атомной энергетики. Между тем правила игры поменяли произошедшие в 2022 году сдвиги международной политики.

Специалист напомнил о том, что на днях немецкие полицейские «по грязи протащили» и задержали экоактивистку Грету Тунберг за участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат ради расширения угольной шахты. Он указал на то, что рядом с этой деревней находится карьер Гарцвайлер, где добыча бурого угля ведется открытым способом.

«А расположен карьер в самой густонаселенной области Германии — в Северной Рейн-Вестфалии, и теперь этот карьер хотят расширить. Жителей уже переселили, и это происходит в центре демократического Евросоюза», — заявил Линник.

Эксперт подчеркнул, что декларируемая последнее десятилетие экологическая повестка Евросоюза постепенно теряет свою актуальность. Он отметил, что «промышленность должна быть обеспечена энергоносителями в полной мере», но рядовые жители считают, что «промышленные магнаты любыми способами хотят сохранить свои доходы и им плевать на здоровье граждан».

19 января Тунберг заявила, что на ВЭФ в Давосе выступают люди, которые больше всего способствуют разрушению планеты. По ее словам, абсурдность ситуации состоит в том, что в мире не слышат тех, кто уже пострадал от изменения климата на Земле.

«Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой», — приводит слова Тунберг REGNUM.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 16 по 20 января, сообщает телеканал «360».

17 января Тунберг была задержана во время акции протеста, прошедшей рядом с заброшенной деревней Лютцерат на западе ФРГ. По официальным данным, были задержаны 10 тыс. экоактивистов, отмечает сайт kp.ru.

Активисты выступали против добычи здесь бурого угля и указывали на необходимость использовать возобновляемые источники энергии. Впоследствии Тунберг была отпущена, пишет сайт aif.ru.

Ее задержание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, когда ЕС введет санкции в отношении полицейских и руководства МВД ФРГ, пишет RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023