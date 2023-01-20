Эксперт раскрыл влияние антироссийских санкций на экологическую повестку ЕС

Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК в Государственном университете управления Владимир Линник заявил, что попытки стран Европы компенсировать недостаток энергетических ресурсов из-за санкционной политики приводят к игнорированию Евросоюзом (ЕС) экологических проблем.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 20 января, эксперт рассказал о состоянии европейской экологии.

По его словам, до ситуации с антироссийскими санкциями, а также диверсиями на газопроводах «Серверный поток» и «Северный поток – 2» в ЕС придерживались принципов приверженности экологии. Напомнил эксперт и о том, что были приняты соответствующие решения, например, в Германии отказались от угледобычи и атомной энергетики. Между тем правила игры поменяли произошедшие в 2022 году сдвиги международной политики.

Специалист напомнил о том, что на днях немецкие полицейские «по грязи протащили» и задержали экоактивистку Грету Тунберг за участие в акции протеста против сноса деревни Лютцерат ради расширения угольной шахты. Он указал на то, что рядом с этой деревней находится карьер Гарцвайлер, где добыча бурого угля ведется открытым способом.

«А расположен карьер в самой густонаселенной области Германии — в Северной Рейн-Вестфалии, и теперь этот карьер хотят расширить. Жителей уже переселили, и это происходит в центре демократического Евросоюза», — заявил Линник.

Эксперт подчеркнул, что декларируемая последнее десятилетие экологическая повестка Евросоюза постепенно теряет свою актуальность. Он отметил, что «промышленность должна быть обеспечена энергоносителями в полной мере», но рядовые жители считают, что «промышленные магнаты любыми способами хотят сохранить свои доходы и им плевать на здоровье граждан».

19 января Тунберг заявила, что на ВЭФ в Давосе выступают люди, которые больше всего способствуют разрушению планеты. По ее словам, абсурдность ситуации состоит в том, что в мире не слышат тех, кто уже пострадал от изменения климата на Земле.

«Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой», — приводит слова Тунберг REGNUM.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 16 по 20 января, сообщает телеканал «360».

17 января Тунберг была задержана во время акции протеста, прошедшей рядом с заброшенной деревней Лютцерат на западе ФРГ. По официальным данным, были задержаны 10 тыс. экоактивистов, отмечает сайт kp.ru.

Активисты выступали против добычи здесь бурого угля и указывали на необходимость использовать возобновляемые источники энергии. Впоследствии Тунберг была отпущена, пишет сайт aif.ru.

Ее задержание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, когда ЕС введет санкции в отношении полицейских и руководства МВД ФРГ, пишет RT.