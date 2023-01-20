Реклама
Прямой эфир
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
СМИ узнали о создании коалиции для давления на ФРГ по отправке танков Киеву
Происшествия
ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Культура
Пользователи призвали бойкотировать новую игру по «Гарри Поттеру»
Мир
В Германии заявили о потере Украиной навсегда своих изначальных границ
Политика
Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Туризм
Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза
Сюжет:

Минобороны показало кадры работы мотострелковых подразделений ВС РФ

Минобороны показало кадры работы мотострелковых подразделений ВС РФ на Кинбурнской косе
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мотострелковые подразделения ВС РФ и Добровольческие отряды Терского казачьего войска ведут боевую работу в Николаевской области — в районе Кинбурнской косы. Кадры работы опубликовало Минобороны РФ 20 января.

В ведомстве пояснили, что военные успешно выполняют боевые задачи по защите населения, проживающего на освобожденных территориях, а также отбивают попытки украинских боевиков высадить десант на Кинбурнской косе.

«Для нас это — своя земля»
Как российские войска ведут наступление под Горловкой и обходят с юга Артемовск

Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют артиллерию и запрещенные снаряды с использованием фосфора.

«Интенсивность возрастает с каждым днем, и днем и ночью, особенно в праздники, но мы к этому готовы. Мы оснащены, подготовлены и выполняем поставленные задачи», — отметил он.

Также военные ВСУ наносят удары по жилым домам в прибрежных поселках. В свою очередь российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожает противников.

Район Кинбурнской косы является стратегически важной частью области. Коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что войска РФ нанесли поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов на донецком направлении. Так, противник был поражен в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское.

Также стало известно, что в районе города Карловка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе города Курахово разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

26 декабря 2022 года российские зенитчики успешно отразили атаки украинских боевиков в районе Кинбурнской косы. Ведение огня осложнилось туманом, но бойцы ориентировались по координатам, которые им сообщила разведка.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023