Минобороны показало кадры работы мотострелковых подразделений ВС РФ

Мотострелковые подразделения ВС РФ и Добровольческие отряды Терского казачьего войска ведут боевую работу в Николаевской области — в районе Кинбурнской косы. Кадры работы опубликовало Минобороны РФ 20 января.

В ведомстве пояснили, что военные успешно выполняют боевые задачи по защите населения, проживающего на освобожденных территориях, а также отбивают попытки украинских боевиков высадить десант на Кинбурнской косе.

Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют артиллерию и запрещенные снаряды с использованием фосфора.

«Интенсивность возрастает с каждым днем, и днем и ночью, особенно в праздники, но мы к этому готовы. Мы оснащены, подготовлены и выполняем поставленные задачи», — отметил он.

Также военные ВСУ наносят удары по жилым домам в прибрежных поселках. В свою очередь российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожает противников.

Район Кинбурнской косы является стратегически важной частью области. Коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что войска РФ нанесли поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов на донецком направлении. Так, противник был поражен в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское.

Также стало известно, что в районе города Карловка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе города Курахово разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

26 декабря 2022 года российские зенитчики успешно отразили атаки украинских боевиков в районе Кинбурнской косы. Ведение огня осложнилось туманом, но бойцы ориентировались по координатам, которые им сообщила разведка.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».