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Российские зенитчики дали отпор ВСУ на Кинбурнской косе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские зенитчики успешно отразили атаки украинских боевиков на стратегически важной части Николаевской области — районе Кинбурнской косы. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры с места событий.

Отмечается, что российские войска ведут огонь из зенитной установки по украинской армии прямо с берега моря. Командир координирует и подводит машину к краю пирса. Орудие заряжено и готово к бою. Несмотря на то что есть ежедневная опасность высадки вражеского десанта, Вооруженным силам Украины не приходится и думать о том, чтобы высадиться на косу, так как через несколько минут интенсивного огня орудие меняет позицию.

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Ведение огня осложняется туманом, но бойцы ориентируются по координатам, которые им сообщила разведка.

«Сначала отрабатываем зениткой, потом отрабатываем пулеметчиками», — рассказал боец с позывным «Волжанин».

Ранее, 21 декабря, Эмиль Тимашев показал боевую работу бойцов казачьей бригады «Дон», которые держат оборону над районом Кинбурнской косы, протяженность участка составляет 40 км.

Тогда сообщалось, что ВСУ предпринимали атаки только в ясную погоду, не брезгуя бомбардировками жилых кварталов прибрежного села Покровского. Однако российские военные заранее эвакуировали местных жителей.

Однако в тумане боевики ненадолго прекращают огонь, хотя впоследствии возобновляют его. Стрельба ведется без разбора и по своим, и по чужим.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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