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Экс-сотрудница разведки заявила о дефиците оружия у США из-за Украины

Экс-сотрудница разведки Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Киеву
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Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Jaylen Davis
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США переживают дефицит запасов оружия и боеприпасов из-за совершаемых поставок Украине. Об этом 19 января заявила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

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«Сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало (ПТРК. — Ред.) Javelin, у нас мало (ПЗРК. — Ред.) Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 мм», — сказала она.

Коффлер подчеркнула, что армия США не может обеспечить на данный момент собственные потребности в боеприпасах для обучения и поддержания компетентности военнослужащих. Потребуются годы, что восполнить запас вооружений.

Она уточнила, что потребуется до 18 лет, чтобы восполнить запасы Stinger и примерно до восьми лет — для Javelin.

Таким образом, отметила бывшая сотрудница разведки, США уделяют слишком много внимания ситуации на Украине, не обращая внимания на собственные потребности.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

В этот же день глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о «конкретных цифрах» помощи киевскому режиму, назвал США лучшим другом Украины.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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