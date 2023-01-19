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«Известия» показали удары «Градами» по укреплениям ВСУ в Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 19 января пообщался с артиллеристами Пятой гвардейской бригады 1-го армейского корпуса, которые находятся в районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Марьинское направление. Обычно все [цели поражаем]: и пехота укрытая, и, бывает, контрбатарейно работаем. Цели разные всегда, продвигаемся», — рассказал наводчик БМ-21 «Град» с позывным Рыча.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

По его словам, в день его расчет отрабатывает пять целей. При этом военный подчеркнул, что украинские боевики отвечают в течение двух-трех минут, поэтому ситуация в районе напряженная.

Корреспондент отметил, что российские удары наносятся с небольшим интервалом, так как это помогает достичь большей точности и запутать противника.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска на авдеевском направлении выбили украинских боевиков с позиций восточнее Опытного и расширили плацдарм.

Он добавил, что в Марьинке продолжается зачистка, украинская армия перебрасывает туда дополнительные резервы, чтобы удерживаться в частном секторе и на ряде промышленных предприятий, однако подразделения России продвигаются.

17 января российские танкисты и минометчики нанесли удары по позициям украинских военных в направлении Марьинки в ДНР.

Тогда же Пушилин сообщил, что все высотные дома в Марьинке уже зачищены и контролируются российскими силами. В связи с этим, по его словам, есть основания полагать, что в скорейшем времени этот населенный пункт будет освобожден от войск Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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