Российские войска на авдеевском направлении выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного и расширили плацдарм. Об этом в среду, 18 января, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На авдеевском направлении сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили [ВСУ] с позиций восточнее Опытного, расширили плацдарм. Также в северной части Водяного наши подразделения уже улучшили позиции», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что в Марьинке продолжается зачистка, украинская армия перебрасывает туда дополнительные резервы, чтобы удерживаться в частном секторе и на ряде промышленных предприятий, однако подразделения России продвигаются. По его словам, ВС РФ заняли один из опорных пунктов противника.

Ранее, 17 января, российские военнослужащие сбросили гранату Ф-1 в траншею ВСУ в ходе наступательных действий на авдеевском направлении.

Также во вторник российские танкисты и минометчики обстреляли позиции ВСУ в направлении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тогда же Пушилин сообщил, что все высотные дома в Марьинке уже зачищены и контролируются российскими силами. В связи с этим, по его словам, есть основания полагать, что в скорейшем времени этот населенный пункт будет освобожден от войск Украины.

11 января Пушилин заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России.

Днем ранее стало известно, что пятая бригада первого корпуса Народной милиции ДНР уничтожила опорные пункты ВСУ в Марьинке. В последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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