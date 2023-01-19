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Продюсер Xcho прокомментировал использование Уиллом Смитом песни артиста

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Zhou Junxiang
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Продюсер российского артиста Xcho Алибек Сулейманов прокомментировал 19 января в беседе с «Известиями» новость о том, что американский актер Уилл Смит использовал его песню «Ты и я».

Смит ранее в этот день опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео с русской музыкой на фоне и столкнулся с осуждением англоязычных пользователей. В комментариях англоговорящие пользователи указали актеру на то, что музыкальное сопровождение ролика неуместно. Тем не менее русскоязычным пользователям соцсети видео понравилось.

По словам Сулейманова, о публикации композиции Xcho он узнал после того, как друзья прислали ему саму видеозапись. По его словам, это не первый случай, когда западные звезды использовали эту песню в своих видео.

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«До Уилла Смита очень много разных мировых звезд закидывали в Instagram, до этого их тоже скидывали. Было ли нам приятно? И да и нет», — отметил он, добавив, что надеется на то, что этот случай даст дополнительный заряд популярности для песни и другие мировые звезды также узнают об этой песне.

Продюсер рассказал о том, что оригинал композиции вышел почти год назад, однако ремикс песни был загружен в Сеть летом 2022 года и стал вирусным.

«И мы каждый раз думали, что этот хайп остановится. Каждый месяц мы думали, что здесь он должен остановиться, и каждый месяц он набирал всё больше и больше оборотов. Начали закидывать мировые футбольные команды — «Бавария Мюнхен», «Манчестер Юнайтед», и тем самым футболисты взяли какой-то хайп и все мировые футболисты начали закидывать. Тем самым он уже вышел на чемпионат мира», — рассказал он.

Сулейманов также отметил, что искренне удивлен такому количеству негатива в отношении песни, ведь она несет добрый посыл о любви.

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