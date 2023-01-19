Уилла Смита раскритиковали за видео в соцсети с русской музыкой

Уилл Смит опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео с русской музыкой на фоне и столкнулся с осуждением англоязычных пользователей.

В ролике показан процесс съемки сцены из фильма с машиной, которая едет сквозь туман. Авторы использовали лампу, беговую дорожку и дым-машину, чтобы добиться нужного эффекта. Видео сопровождалось песней на русском языке.

«Вы удивитесь, узнав, сколько сцен в кино сняты именно так. Мне нравится эта изобретательность», — написал Смит под видео.

В комментариях англоговорящие пользователи указали актеру на то, что музыкальное сопровождение ролика неуместно.

«Пожалуйста, не используй такую музыку, если действительно поддерживаешь Украину», — попросил geragerc.

«Слушать русскую музыку, есть их еду и смотреть их фильмы — это стыдно», — возмутился 6elleepoque.

«Что, почему ты используешь русскую музыку? Ты поддерживаешь Россию? Прекрати этот позор», — присоединился к ним no_deko.

Тем не менее русскоязычным пользователям соцсети видео понравилось. В комментариях под публикацией они советовали Смиту послушать треки рэпера из РФ Miyagi и делились впечатлениями.

«Очень смело в такое непростое время для России. Благодарю», — написала doctor_fomina38.

«Супер. Музыка на русском тоже прекрасна», — поддержала ее brynetochka2.

«Уилл сломал интернет опять. Всем украинцам в комментариях — расслабьтесь, это просто музыка», — добавил abrekov.

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