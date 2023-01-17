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В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Пользователи Twitter высмеяли в комментариях жену президента Украины Елену Зеленскую после ее заявления о климатической нейтральности и специальной военной операции (СВО), которое она сделала во время выступления на экономическом форуме в Давосе 17 января.

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Выступая на форуме, жена президента Украины задалась вопросом: «Как мир может достичь климатической нейтральности, если он до сих пор не смог остановить российскую агрессию?» И такое сравнение явно не понравилось многим пользователям Twitter.

«Примерно так же логично, как «Как я могу кормить свою собаку, если у меня закончились кисти для рисования?» — написал tigerguy_puntrd.

«Подкиньте им еще 50 млрд», — пошутил posteventumx.

«Сдавшись, Украина сделает большое дело для достижения климатической нейтральности», — ответил Tri Earth96.

Некоторые пользователи также напомнили Зеленской о ее перелетах на частном джете и огромных тратах на шопинг в Париже, возмутившись таким поведением.

53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне, 16 января. Сообщалось, что во второй день форума в центре дискуссий будут перспективы украинского конфликта и восстановления страны. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

В конце ноября первая леди Украины подверглась критике со стороны читателей польской газеты Interia за ее слова во время выступления в парламенте Великобритании о действиях Вооруженных сил России. В частности, супруга лидера Украины сравнила действия российских военнослужащих с воздушными налетами нацистской Германии на Британию во время Второй мировой войны. В ответ поляки обвинили ее в лицемерии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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