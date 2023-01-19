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Минобороны Дании заявило о передаче Украине 19 французских САУ Caesar

Минобороны Дании сообщило о планах передать Киеву 19 гаубиц Caesar
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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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Правительство Дании решило передать Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил в четверг, 19 января, министр обороны королевства Якоб Эллеманн-Йенсен.

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«С самого начала конфликта на Украине Дания была в числе самых активных стран-доноров. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу гаубиц Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента. <...> Это очень большое и значимое пожертвование», — приводит его слова сайт военного ведомства.

Министр добавил, что установки крайне необходимы Вооруженным силам Украины (ВСУ), даже несмотря на «технические проблемы».

Как пояснили в минобороны, гаубицы Caesar («Цезарь») — недавно разработанная артиллерийская установка и имеет ряд технических проблем с системой, которые планируется решать совместно с производителем и Украиной. Киев запросил эти гаубицы у Дании, несмотря на имеющиеся проблемы.

При этом, как сообщил 10 января телеканал TV2, желание Украины получить гаубицы Caesar, которые стоят на вооружении Дании, создает «острую дилемму». Отмечалось, что для нового министра обороны королевства Эллеманна-Йенсена поддержка Киева стало проблемой, так как Caesar являются основой датской армии. Кроме того, Украина требует гаубицы безвозмездно.

В конце декабря 2022 года стало известно, что правительство Дании выделило 300 млн датских крон (около $43 млн) для закупки оружия и оборудования для Украины.

В том же месяце глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз потратил €214 млрд на военные расходы, увеличив их на 6% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что годами не обеспечивалось необходимое финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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