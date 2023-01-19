В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что член украинской делегации на переговорах с РФ Денис Киреев, застреленный в феврале 2022 года, не был российским агентом, а его убийство является ошибкой силовых структур. Об этом он заявил в интервью новостному порталу Латвии Delfi, опубликованном в четверг, 19 января.

По словам Подоляка, Киреев имел отношение к главному управлению разведки.

«Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ», — сказал Подоляк.

В этот же день глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что переговорщик был убит сотрудниками СБУ.

Тогда же депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что бывший глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов и его подчиненные виновны в гибели Киреева. Он призвал начать уголовное расследование против них.

5 марта министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Киреева. По информации ведомства, он погиб при выполнении спецзадания.

Тело Киреева было обнаружено в тот же день перед зданием Печерского суда в Киеве. Он был участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле, которые прошли в феврале.

Переговорные процессы велись в связи с началом специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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