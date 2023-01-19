Депутат Верховной рады призвал СБУ к ответу за убийство переговорщика Киреева

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что бывший глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов и его подчиненные виновны в гибели члена первой делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева. Об этом он заявил 19 января в своем Telegram-канале.

«Его (Дениса Киреева. — Ред.), вероятно, убили сотрудники СБУ как «предателя». Сейчас выясняется, что Киреев был сотрудником разведки и героем», — написал Баканов.

Он призвал начать уголовное расследование против Баканова и его замов, якобы причастных к этому делу.

19 января глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что переговорщик был убит сотрудниками СБУ.

5 марта министерство обороны Украины подтвердило гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Киреева. По информации ведомства, он погиб при выполнении спецзадания.

Тело Киреева было обнаружено ранее в тот же день перед зданием Печерского суда в Киеве. Он был участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле, которые прошли в феврале.

Переговорные процессы велись в связи с началом специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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