Украинский военный, попавший в плен под Кременной, 19 января рассказал, как на родине его обманом отправили на передовую.

Пленный Ярослав Заярный сообщил, что изначально ему пообещали службу недалеко от дома и семьи, добавив, что в боевых действия он участвовать не будет.

«Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но всё случилось наоборот», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам военного, 95-я отдельно десантно-штурмовая бригада ВСУ, в которой он оказался, практически сразу отправилась на передовую около Луганской Народной Республики (ЛНР). Заярный также подчеркнул, что курс военной подготовки до отправки на фронт был «непродолжительным».

Позднее в ходе боя военный был ранен и попал в плен. Сейчас он лечится в одной из больниц ЛНР, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Заярный отметил, что вопреки украинской пропаганде медики делают всё, чтобы вылечить его, за что он очень благодарен.

Ранее 19 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с участием боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в плен в районе Белогоровки в ЛНР.

Пленные украинцы рассказали о своем опыте боевой работы. Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук признались, что были не готовы к реалиям вооруженных столкновений, поскольку тренировки новобранцев перед отправкой на передовую ограничивались выполнением хозяйственных работ.

До этого, 16 января, другой пленный рассказал о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, командование Украины вместе с иностранными наемниками относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу, не берегло живую силу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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