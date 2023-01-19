Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области
Мир
Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями
Происшествия
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Ясиноватую
Мир
Белый дом возложил на страны Европы решение о передаче танков Киеву
Мир
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Общество
Страховщики жизни массово запускают инструменты в дружественных валютах
Мир
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
Происшествия
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Мир
ЕС продолжит искать возможности для новых поставок оружия Украине
Общество
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств
Мир
В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца
Мир
В Британии объявили о поставке Украине более 200 единиц бронетехники
Сюжет:

Кадыров опубликовал видео с украинскими военнопленными

Кадыров опубликовал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки украинскими военными
0
Фото: t.me/RKadyrov_95
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 18 января, опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с участием боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в плен в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

Пленные украинцы рассказали о своем опыте боевой работы. Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук признались, что были не готовы к реалиям вооруженных столкновений, поскольку тренировки новобранцев перед отправкой на передовую ограничивались выполнением хозяйственных работ.

«Кололи дрова, копали ямы», — отметил Иванчук.

Один из пленных сообщил, что сослуживцы бросили его под шквальным огнем без автомата. Бежать Иванчук не мог из-за проблем с ногами. В конечном итоге оказавшийся поблизости боец «Ахмата» фактически вынес его из леса и доставил к другим пленным.

Накануне Рамзан Кадыров сообщил, что полк спецназа «Ахмат» взял большое количество украинских военных в плен при занятии опорного пункта в Донецкой Народной Республики (ДНР) на марьинском направлении. Он также добавил, что пленным оказали первую помощь, несмотря на обстрел со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023