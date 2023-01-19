Кадыров опубликовал видео с украинскими военнопленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 18 января, опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с участием боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в плен в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Пленные украинцы рассказали о своем опыте боевой работы. Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук признались, что были не готовы к реалиям вооруженных столкновений, поскольку тренировки новобранцев перед отправкой на передовую ограничивались выполнением хозяйственных работ.

«Кололи дрова, копали ямы», — отметил Иванчук.

Один из пленных сообщил, что сослуживцы бросили его под шквальным огнем без автомата. Бежать Иванчук не мог из-за проблем с ногами. В конечном итоге оказавшийся поблизости боец «Ахмата» фактически вынес его из леса и доставил к другим пленным.

Накануне Рамзан Кадыров сообщил, что полк спецназа «Ахмат» взял большое количество украинских военных в плен при занятии опорного пункта в Донецкой Народной Республики (ДНР) на марьинском направлении. Он также добавил, что пленным оказали первую помощь, несмотря на обстрел со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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