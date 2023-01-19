Доходность пенсионных накоплений «молчунов» в 2022 году составила 9,7%

Доходность инвестирования государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ, ответственной за управление пенсионными накоплениями «молчунов», в 2022 году составила 9,7%, говорится в сообщении ВЭБа (есть у «Известий»).

«Молчуны» — это граждане (около 38 млн человек), которые оставили пенсионные накопления в Социальном фонде России (ранее — Пенсионный фонд), а не перевели их в негосударственные пенсионные фонды.

В абсолютных цифрах это лучший результат с 2016 года, подчеркнули в ВЭБе. Тем не менее это ниже прошлогодней инфляции — по данным Росстата, в 2022-м она составила 11,94%.

«По итогам 2022 года доходы были обеспечены в основном купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств», — пояснил руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

ГУК ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями россиян с 2003 года. С 2014-го накопительная часть пенсии была заморожена, и накопления граждан прирастают исключительно за счет инвестиционного дохода.

В конце декабря 2022-го президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ, закон вступил в силу 1 января этого года. Система создается по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании.