Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone
Мир
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Мир
В ЛНР заявили о сильном обстреле Кременной со стороны ВСУ
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Мир
Россия проверит сведения о помощи членов СММ ОБСЕ Киеву
Экономика
Мишустин отметил устойчивость экономики РФ в нестандартных условиях
Мир
Новый глава минобороны ФРГ назвал украинский конфликт «шансом» для НАТО
Интернет
Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля
Мир
Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA
Сюжет:

Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского

Экс-депутат ЕП Филиппо указал на желание Зеленского и Запада обогатиться на конфликте
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский и его западные кураторы хотят обогатиться на военных действиях. Такое мнение 19 января выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Запад поставил на свою войну против России очень многое»
Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал он в своем Twitter.

Филиппо заявил, что конфликт на Украине помогает зарабатывать западным «оружейным баронам», и призвал остановить военные действия.

Ранее 19 января Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку вернуть Крым.

В ответ на это депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал «агонией» угрозу украинского лидера. По его словам, если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

18 января телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более осторожную политику, чем его союзники.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023