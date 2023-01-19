Украинский лидер Владимир Зеленский и его западные кураторы хотят обогатиться на военных действиях. Такое мнение 19 января выразил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал он в своем Twitter.

Филиппо заявил, что конфликт на Украине помогает зарабатывать западным «оружейным баронам», и призвал остановить военные действия.

Ранее 19 января Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку вернуть Крым.

В ответ на это депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал «агонией» угрозу украинского лидера. По его словам, если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

18 января телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более осторожную политику, чем его союзники.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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