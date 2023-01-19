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Эксперт оценил заявления ФРГ о независимости от энергоносителей из России

Эксперт Демидов: объемы газа и нефти, которые имеет ФРГ, не позволяют стране поддерживать промышленность на плаву
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Объемы газа и нефти, которые сейчас имеет Германия, не дают возможности стране поддерживать свою промышленность на плаву, рассказал в беседе с «Известиями» 19 января независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он отметил, что тот объем энрегоресурсов, который необходим ФРГ для того, чтобы быть «локомотивом Евросоюза», поставляла только России.

Комментируя заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что страна не зависит от российских энергоносителей, эксперт рассказал о возможном развитии событий. По его словам, существует два варианта: либо Германия нашла, как полностью заменить российские энергоресурсы (если говорить про газ, то это почти 100 млрд куб. м в год), либо ФРГ не нужно такое количество энергоносителей, и страна продолжит получать часть энергоресурсов у каких-то других поставщиков, например, из США или Катара.

«Я уверен, что это второй вариант, потому что индекс промышленности Германии показывает нисходящий тренд, то есть она (промышленность. — Ред.) падает: закрыто достаточно много предприятий, часть из них релоцируется. В принципе потребление газа и выработка электроэнергии уменьшается», — объяснил Демидов.

Как он уточнил, потребление в стране снизилось минимум на 15% (минимум 15 млрд куб. м газа).

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Эксперт допустил, что Германия нашла параллельные источники энергоресурсов, но только на тот объем потребления, который не позволит ФРГ оставаться лидером Евросоюза.

«Объем, который необходим Германии для того, чтобы быть на первом месте, быть локомотивом Евросоюза, поставляла только России. <…> Объемы, которые сейчас имеет Германия (по газу, нефти), не дают возможности стране поддерживать свою промышленность на плаву, поэтому, если даже это действительно так, и в Германии достаточно газа, это будет «урезанная Германия» в плане ВВП», — заключил Демидов.

Ранее в опубликованном 19 января интервью Би-би-си Линднер сообщил, что ФРГ якобы больше не зависит от российских энергоресурсов, и рассказал, что страна открыла угольные электростанции, увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других государств.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.

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