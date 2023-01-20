Смирный атом: как будет развиваться ядерная медицина в РФ

Российские специалисты планируют активно развивать рынок отечественных радиофармацевтических препаратов и готовы разрабатывать их с учетом специфики заболевания, пораженного органа и генетических особенностей пациента. Для этого ученые работают над созданием новых ускорительных установок, а также лабораторий для проведения доклинических испытаний.

В новейшем Центре ядерной медицины, который создается в рамках федеральной научно-технологической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры, к 2025 году в России будут созданы крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов, клинический центр ионной терапии, комплекс протонной лучевой терапии сложных опухолей. Эти и другие планы обсудили на расширенном заседании ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», посвященного современным тенденциям развития ядерной медицины.

Изотоп всемогущий

Начиная с 1940-х годов советские ученые начали исследовать, как радиация воздействует на живые организмы и можно ли это использовать в медицинских целях. Вскоре СССР стал одним из лидеров нового направления медицины — ядерной. Например, к 1970-м годам треть всех случаев лечения с помощью протонных пучков в мире приходилась на Советский Союз. А к 1990-м наша страна стала одним из крупнейших в мире производителей радионуклидов.

Однако тридцать лет назад, после распада СССР, развитие ядерной медицины в стране резко замедлилось. Как итог, сегодня мы вынуждены наверстывать упущенное. Например, сегодня 40% всех ядерных реакторов, на которых производятся изотопы для медицинских целей, находятся в России, наша страна входит в топ-5 производителей радиоизотопной продукции, но при этом готовых радиофармакологических препаратов мы сейчас производим совсем немного. Впрочем, как подчеркивает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, у нас есть все, чтобы добиться успеха, однако это потребует активной совместной, скоординированной работы всех действующих ведомств, институтов, клиник и компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

Участники ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» рассказали о новой инфраструктуре, необходимой для развития ядерной медицины в стране. В Калужской области, в Обнинске, на родине первой в мире АЭС, Росатом планирует строить крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов. К 2025 году предприятие начнет выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака. НИЦ «Курчатовский институт» выступает в качестве научного партнера проекта.

— Сейчас мы запускаем новый проект — изготовление радиофармакологических препаратов направленного действия, «под заказ» — рассказал Михаил Ковальчук. — Для создания такого лекарства необходимо учитывать в комплексе специфику заболевания, пораженного органа и генетические особенности пациента.

Дойти до клиники

Президент НИЦ «Курчатовский институт» напомнил также про создание базы для доклинических исследований на животных: их проведение — залог безопасного допуска новых препаратов до практического применения. В частности, для этого необходимо выводить и содержать так называемых SPF-животных, то есть особей, лишенных любого взаимодействия с патогенной средой. Сейчас в России есть два таких питомника, однако это очень мало, к тому же их технологическая база нуждается в обновлении. В НИЦ «Курчатовский институт» доклинические исследования радиофармпрепаратов идут на основной площадке в Москве, а также в Гатчине.

В Протвино при Институте физики высоких энергий НИЦ»Курчатовский институт» планируется строительство типового клинического центра ионной терапии. Здесь на специализированном углеродном синхротроне будут испытываться новейшие методики лечения, которые в дальнейшем начнут распространяться по всей стране.

— Если протонных машин в мире уже много, ионных лишь чуть более десятка, — рассказал Михаил Ковальчук. — И одна из этих установок создается у нас. Ионная терапия снижает лучевую нагрузку на пациента, следовательно, меньше отражается на здоровье. Проект должен быть завершен к 2025 году.

К тому же времени в Москве на базе Курчатовского института должен быть создан комплекс протонной лучевой терапии сложных опухолей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Спасительный луч

Ядерные технологии в целом, и лучевая терапия в частности — одни из важнейших составляющих современной медицины, отметил посетивший мероприятие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Возможности ядерной физики в медицине не ограничиваются онкологией, онитакже используются в кардиологии, неврологии, физиотерапии. «Сейчас такие методы диагностики и лечения используют почти в каждом регионе России», — сообщил министр.

При этом Михаил Мурашко подчеркнул: «Нам есть, что развивать».

— Например, чем на более ранней стадии выявлено онкологическое заболевание, тем больше шансов на эффективное лечение, — пояснил министр — Однако и пациенты с болезнью, обнаруженной на более поздних стадиях, должны получать полноценную помощь. Примеры их выздоровления, возвращения к активной деятельности есть. Думаю, это один из вызовов, на который должна ответить медицина вместе с наукой».

Также министр напомнил, что нужно работать и над нормативно-правовым регулированием применения ядерной медицины.

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн говорил о важности комплексного подхода в лечении: ядерная медицина может работать в комбинации с другими методами, позволяя не только эффективно диагностировать, но и бороться с заболеваниями, плохо поддающимися другим методам терапии.

— Например, есть важное направление — лечение такого коварного заболевания, как меланома (рак кожи), — рассказал он. —Сейчас для этой цели применяют иммунотерапию, но ведь никто не запрещает использовать в комбинации с ней пептид-рецепторную радионуклидную терапию.

Андрей Каприн подчеркнул, что в данный момент около 300 тысяч пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии. Поэтому важно как можно активнее исследовать и внедрять новые методы и препараты для лечения, создавать нужную инфраструктуру.

В рамках расширенного ученого совета состоялись также круглые столы, на которые были приглашены ведущие исследователи в области ядерной медицины. В ходе одного из них ученые обсудили текущий статус и перспективы радиологических методов диагностики и терапии. В рамках второй секции участники поговорили о новых технологиях получения радиофармацевтических препаратов и доклинических исследованиях. Третья секция была посвящена созданию новых ускорителей и реакторов для ядерной медицины и лучевой терапии.