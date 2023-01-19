Карта спецоперации на Украине 19 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили на донецком направлении до 80 военных ВСУ, три французские артустановки CAESAR и артиллерийскую систему М-777.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 60 военных, а на южнодонецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

Две самоходки «Акация» и более 30 военных ВСУ были уничтожены армейской авиацией и артиллерией ЗВО на купянском направлении, в ДНР уничтожены склад боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция AN/TPQ-50,

Истребительная авиация ВКС РФ сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины.