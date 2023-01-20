Карта спецоперации на Украине 20 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На донецком направлении освобожден населенный пункт Клещеевка ДНР. В районе населенного пункта Звановка уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ.

На запорожском направлении освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ. В районе населенного пункта Малая Токмачка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На херсонском направлении уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8121 единица специальной военной автомобильной техники.

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