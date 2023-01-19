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Названы города России с самым большим ростом цен на квартиры

Рейтинг: Челябинск оказался на первом месте по росту средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья в декабре
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Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов
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За прошедший месяц средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в части крупных городов России показала высокую динамику роста. При этом в целом по стране она снизилась за аналогичный период на 0,3%, рассказали «Известиям» эксперты федеральной компании «Этажи».

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Специалисты составили рейтинг и назвали топ-10 крупнейших городов России по месячной динамике роста средней стоимости 1 кв. м готового жилья.

На первом месте оказался Челябинск, где за прошлый месяц средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла сразу на 2,6%, на втором месте — Пермь с ростом 2,4%, на третьем — Казань (1,6%), на четвертом — Новосибирск (1,4%), на пятом — Самара и Красноярск (1,3%). Также в десятку лидеров вошли Нижний Новгород (+0,8%), Волгоград (+0,7%), Москва (+0,5%), Уфа и Екатеринбург (+0,4%).

Самое же заметное снижение средней стоимости 1 кв. м среди городов-миллионников произошло в Воронеже — 1,3%.

«Мы отмечаем относительно неплохую покупательскую активность, которую продолжает подогревать дисконт на готовое жилье, при этом собственники по-прежнему стараются продать свои квартиры максимально дороже, поэтому коррекция в сторону снижения средней цены отмечается лишь в части городов», — подытожил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Ранее, 11 января, ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сообщил «Известиям», что в первые дни 2023 года более 72% россиян интересовались покупкой вторичной недвижимости, почти 6% — приобретением новостроек, остальные — загородной недвижимости.

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