Более 72% россиян интересовались покупкой вторичного жилья в первые дни года

Эксперты оценили спрос россиян на недвижимость в первые дни 2023 года. Более 72% россиян интересовались покупкой вторичной недвижимости, почти 6% приобретением новостроек, остальные — загородной недвижимости, сообщил «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, относительно аналогичного периода прошлого года доля спроса в сегменте новостроек выросла на 0,13%, в загородной недвижимости — на 3,3% а на вторичное жилье снизилась на 3,2%.

«В начале этого года мы отмечаем рост интереса россиян к загородной недвижимости, что вполне оправдано более доступной стоимостью квадратного метра в этом сегменте и расширением льготных ипотечных программ, в том числе и в части кредитования строительства домов на приобретенных земельных участках», — рассказал эксперт.

Также, по словам Иванова, большое количество россиян интересуется акциями от застройщиков и хотят рассчитать, как изменился ежемесячный платеж по ипотеке после повышения ставки по льготной программе.

«Потенциальные покупатели стали более гибкими в отношении выбора недвижимости и готовы рассматривать альтернативные варианты. Всё меньше тех, кто рассматривает только покупку новостроек или смотрит исключительно варианты на вторичном рынке. Большинство подбирают недвижимость под свои финансовые возможности и стараются найти варианты с максимальными скидками, поэтому привязки к какому-то конкретному сегменту нет», — подытожил эксперт.

10 января директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал «Известиям» о том, что в ближайшей перспективе на вторичном рынке жилья Москвы цены могут снизиться на 10%. Этому способствовало то, что в 2020–2021 годах рынок был перегрет и в результате надулся огромный ценовой пузырь.

В свою очередь, 9 января, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал о секретной тактике инвестиций в недвижимость в 2023 году. По его словам, на рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные стали менее актуальны.