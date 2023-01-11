Реклама
Прямой эфир
Мир
Ведущий Fox News Карлсон заявил о замалчивании СМИ реального положения дел на Украине
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Происшествия
«Зеленый рынок» загорелся в Хасавюрте на площади 300 кв. м
Мир
Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила «Градом» позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Происшествия
Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Армия
Командир расчета ТОС-1 «Солнцепек» рассказал о секрете эффективности орудия

Более 72% россиян интересовались покупкой вторичного жилья в первые дни года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты оценили спрос россиян на недвижимость в первые дни 2023 года. Более 72% россиян интересовались покупкой вторичной недвижимости, почти 6% приобретением новостроек, остальные — загородной недвижимости, сообщил «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Ростом едины: за год новостройки в России подорожали почти на 15%
Можно ли надеяться на снижение цен в 2023-м

По словам эксперта, относительно аналогичного периода прошлого года доля спроса в сегменте новостроек выросла на 0,13%, в загородной недвижимости — на 3,3% а на вторичное жилье снизилась на 3,2%.

«В начале этого года мы отмечаем рост интереса россиян к загородной недвижимости, что вполне оправдано более доступной стоимостью квадратного метра в этом сегменте и расширением льготных ипотечных программ, в том числе и в части кредитования строительства домов на приобретенных земельных участках», — рассказал эксперт.

Также, по словам Иванова, большое количество россиян интересуется акциями от застройщиков и хотят рассчитать, как изменился ежемесячный платеж по ипотеке после повышения ставки по льготной программе.

«Потенциальные покупатели стали более гибкими в отношении выбора недвижимости и готовы рассматривать альтернативные варианты. Всё меньше тех, кто рассматривает только покупку новостроек или смотрит исключительно варианты на вторичном рынке. Большинство подбирают недвижимость под свои финансовые возможности и стараются найти варианты с максимальными скидками, поэтому привязки к какому-то конкретному сегменту нет», — подытожил эксперт.

10 января директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал «Известиям» о том, что в ближайшей перспективе на вторичном рынке жилья Москвы цены могут снизиться на 10%. Этому способствовало то, что в 2020–2021 годах рынок был перегрет и в результате надулся огромный ценовой пузырь.

В свою очередь, 9 января, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал о секретной тактике инвестиций в недвижимость в 2023 году. По его словам, на рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные стали менее актуальны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023