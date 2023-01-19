Новый кроссовер Mitsubishi Airtrek появился в России

В России начались продажи новых электрокроссоверов Mitsubishi Airtrek, которые выпускаются для китайского рынка. Максимальная цена на электрокары 2022 года выпуска у отечественных дилеров доходит до 4,2 млн рублей, сообщила 19 января «Российская газета».

Внешне Mitsubishi Airtrek представляет собой перелицованную версию китайской модели Aion V от компании GAC. По мнению экспертов, отличия сводятся лишь к передней части кузова, который выполнен в фирменном X-стиле от Mitsubishi. Кроме того, у машины иная головная оптика и измененный дизайн бамперов.

В движение машину на электротяге приводит электромотор мощностью 184 л.с., который питает батарея емкостью 60 или 80 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке составляет 400 и 600 км соответственно.

Кроссовер Airtrek впервые показали на международном автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2021 года. Специалисты отметили, что под этим названием с 2001 по 2005 год продавались кроссоверы Outlander на внутреннем японском рынке.

21 ноября стало известно, что российские автодилеры ввезли в РФ новые Mitsubishi Outlander. Кроссовер стоит 3,8 млн рублей. Полноприводная машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 181 л.с. объемом 2,5 л, который работает в паре с вариатором. Официально до российского рынка Outlander четвертого поколения так и не добрался.